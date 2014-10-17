Батальон "Шахтерск" расформирован из-за мародерства - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, сообщает Украина сегодня.

“Прекрасно дравшийся под Иловайском батальон “Шахтерск” был мной распущен приказом министра потому, что неоднократные случаи мародерства в Волновахе и в других ситуациях имели место”, – сказал министр.

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Аваков добавил, что поступки 50 мародеров опорочили целый батальон из 700 бойцов. В других подразделениях пришлось усилить дисциплину, чтобы пресечь такие случаи.

Батальон патрульной службы милиции особого назначения “Шахтерск” принял в Днепропетровске присягу на верность украинскому народу в начале июля.