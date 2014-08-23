Гелетей подпишет соглашение с Литвой и Польшей о создании совместной воинской части

Об этом говорится в распоряжении правительства № 732.

«Уполномочить министра обороны Гелетея Валерия Викторовича на подписание соглашения между Кабинетом министров Украины, правительством Литовской Республики и правительством Республики Польша о создании совместной военной части», - говорится в документе.

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Соответствующие изменения Кабмин внес в абзац второй распоряжения № 504 от 27 мая 2014 г.

27 мая 2014 г. Кабмин одобрил проект соглашения между правительствами Украины, Литвы и Польши о создании совместной воинской части.