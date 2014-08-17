Переговоры в Берлине по урегулированию украинского кризиса проходят непросто - Климкин

Сейчас встреча продолжается в формате ужина.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

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"Переговоры продолжаются в формате ужина. Потом вернемся в официальный зал. Сколько это еще продлится - сказать трудно. Разговор непростой", - написал он.