Переговоры в Берлине по урегулированию украинского кризиса проходят непросто - Климкин

22:44, 17 августа 2014
Политика
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Переговоры в формате Украина-Россия-Германия-Франция по урегулированию украинского кризиса на уровне министров иностранных дел проходят в Берлине трудно.

REUTERS

Сейчас встреча продолжается в формате ужина.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

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"Переговоры продолжаются в формате ужина. Потом вернемся в официальный зал. Сколько это еще продлится - сказать трудно. Разговор непростой", - написал он.

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