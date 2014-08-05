Командир батальона "Донбасс" прогнозирует окончание АТО через месяц-полтора

14:31, 05 августа 2014
Политика
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Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко прогнозирует окончание активной фазы антитеррористической операции через месяц-полтора, если не будет прямой агрессии со стороны России, проникновения диверсионных групп на территорию Украины либо политического решения прекратить АТО.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В Луганской области осталось несколько городов, где оказывается сопротивление украинским войскам. Основная проблема – это чтобы не допустить потерь среди мирного населения. Для этого мало используется артиллерия для работы по городам, активно используется разведка, и мы стараемся не штурмовать определенные районы, пока не убедимся, что все жители в укрытиях», - сообщил он.

«Сейчас уже видно, что боевики переходят к террору», - отметил комбат.

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Он уточнил, что «для активной фазы АТО с проведением общевойсковых операций, которые сейчас происходят, достаточно такого срока».

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