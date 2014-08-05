Командир батальона "Донбасс" прогнозирует окончание АТО через месяц-полтора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В Луганской области осталось несколько городов, где оказывается сопротивление украинским войскам. Основная проблема – это чтобы не допустить потерь среди мирного населения. Для этого мало используется артиллерия для работы по городам, активно используется разведка, и мы стараемся не штурмовать определенные районы, пока не убедимся, что все жители в укрытиях», - сообщил он.

«Сейчас уже видно, что боевики переходят к террору», - отметил комбат.

Читайте такжеРоссийские спецслужбы продолжают направлять на восток Украины боевиков-наемников - СНБО«Я думаю, что месяц-полтора и в принципе все будет закончено, и настанет самая трудная часть – это восстановление нормальной жизни», - заявил Семенченко.

Он уточнил, что «для активной фазы АТО с проведением общевойсковых операций, которые сейчас происходят, достаточно такого срока».

Читайте такжеНаступление сил АТО на Луганск и Донецк не будет анонсировано«Это на тот случай, если не будут включены дополнительные факторы: не войдет очередная группа лиц неизвестной национальности и «вежливых человечков», не будет прямой агрессии или политических решений прекратить это все», - добавил Семенченко.