Герман в Раде отдала "ударовцам" свою сумочку от "Шанель" после замечания относительно ее стоимости
Народный депутат от Партии регионов Анна Герман отдала депутатам из фракции “УДАР” свою сумку “Шанель”.
Об этом сообщила журналистка Ольга Сницарчук в соцсети Twitter.
"После вопроса Геращенко о том, сколько броніків можно купить за сумку шанель, Герман вишвирнула удару свою сумку. Валяєцця аксессуар", - написала она.
После вопроса Геращенко о том, сколько броніків можно купить за сумку шанель, Герман вишвирнула удару свою сумку. Валяєцця аксессуар.
- Ольга Сницарчук (@OlhaSnitsarchuk) July 23, 2014
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на заседании парламента после словесной перепалки между депутатами из фракции “УДАР” и Герман.
Это происходило во время обсуждения в парламенте законопроекта, предложенного «ударовцем» Ростиславом Павленко, “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования борьбы с терроризмом”.
Герман предложила депутатам от “УДАРа” не вносить в парламент законопроекты относительно совершенствования борьбы с терроризмом, а лично добровольно принять участие в антитеррористической операции на востоке Украины.
В ответ народный депутат Ирина Геращенко, обращаясь к оратору, председателю Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктору Чумаку (фракция “УДАР”), спросила, сколько можно купить бронежилетов на те средства, которые тратит Герман на покупку сумочек “Шанель”. При этом Геращенко фамилии не назвала, но в контексте было понятно, что речь идет о Герман.
Чумак сказал, что можно купить не менее 10 бронежилетов высокого качества.
Герман вытащила из своей сумочки белого цвета все вещи и положила ее в ряд, где сидят депутаты из фракции “УДАР”.
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После этого Геращенко призвала депутатов из Партии регионов, в частности, Вадима Новинского, Александра Ефремова, пожертвовать средства на лечение раненых во время военных действий на востоке Украины украинских бойцов, а также предложила организовать аукцион по продаже сумочки Герман.
После этих слов Геращенко поставила сумочку на парапет у правительственной ложи и рядом - фотографии раненых в АТО украинских военнослужащих.