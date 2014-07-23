Герман в Раде отдала "ударовцам" свою сумочку от "Шанель" после замечания относительно ее стоимости

Об этом сообщила журналистка Ольга Сницарчук в соцсети Twitter.

"После вопроса Геращенко о том, сколько броніків можно купить за сумку шанель, Герман вишвирнула удару свою сумку. Валяєцця аксессуар", - написала она.

После вопроса Геращенко о том, сколько броніків можно купить за сумку шанель, Герман вишвирнула удару свою сумку. Валяєцця аксессуар. - Ольга Сницарчук (@OlhaSnitsarchuk) July 23, 2014

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на заседании парламента после словесной перепалки между депутатами из фракции “УДАР” и Герман.

Это происходило во время обсуждения в парламенте законопроекта, предложенного «ударовцем» Ростиславом Павленко, “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования борьбы с терроризмом”.

Герман предложила депутатам от “УДАРа” не вносить в парламент законопроекты относительно совершенствования борьбы с терроризмом, а лично добровольно принять участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

В ответ народный депутат Ирина Геращенко, обращаясь к оратору, председателю Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктору Чумаку (фракция “УДАР”), спросила, сколько можно купить бронежилетов на те средства, которые тратит Герман на покупку сумочек “Шанель”. При этом Геращенко фамилии не назвала, но в контексте было понятно, что речь идет о Герман.

Чумак сказал, что можно купить не менее 10 бронежилетов высокого качества.

Герман вытащила из своей сумочки белого цвета все вещи и положила ее в ряд, где сидят депутаты из фракции “УДАР”.

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После этого Геращенко призвала депутатов из Партии регионов, в частности, Вадима Новинского, Александра Ефремова, пожертвовать средства на лечение раненых во время военных действий на востоке Украины украинских бойцов, а также предложила организовать аукцион по продаже сумочки Герман.

После этих слов Геращенко поставила сумочку на парапет у правительственной ложи и рядом - фотографии раненых в АТО украинских военнослужащих.