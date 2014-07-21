Пограничники РФ пропускают в Украину машины через закрытый пункт "Изварино"

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на сайт Южного таможенного управления РФ.

"Таможенным постом МАПП Донецк Миллеровской таможни за прошедшие сутки оформлены 601 автомобиль на въезд в Российскую Федерацию и 175 автомобилей на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

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При этом вчера пропуск физических лиц и транспортных средств через таможенные посты МАПП Новошахтинск и МАПП Гуково Ростовской таможни, МАПП Куйбышево Таганрогской таможни не осуществлялся "из-за прекращения работы сопредельных постов в Украине".