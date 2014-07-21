Пограничники РФ пропускают в Украину машины через закрытый пункт "Изварино"
09:44, 21 июля 2014Политика
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Российские пограничники пропустили 20 июля в Украину 175 автомобилей через пункт пропуска "Донецк" Ростовской области, несмотря на то, что сопредельный пункт пропуска "Изварино" Луганской области был еще 12 мая 2014 г. закрыт украинскими властями.
Российские пограничники пропускают авто через свои КПП / Державна прикордонна служба України
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на сайт Южного таможенного управления РФ.
"Таможенным постом МАПП Донецк Миллеровской таможни за прошедшие сутки оформлены 601 автомобиль на въезд в Российскую Федерацию и 175 автомобилей на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.
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При этом вчера пропуск физических лиц и транспортных средств через таможенные посты МАПП Новошахтинск и МАПП Гуково Ростовской таможни, МАПП Куйбышево Таганрогской таможни не осуществлялся "из-за прекращения работы сопредельных постов в Украине".
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