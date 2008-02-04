Ющенко раздал на орехи за Голодомор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор руководителям ряда райгосадминистраций за неудовлетворительную подготовку 75-й годовщины Голодомора.

Об этом говорится в Указе Президента “О привлечении к персональной ответственности должностных лиц за неудовлетворительное состояние подготовки мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине”.

Как говорится в указе, выговор объявлен “за значительные недостатки в работе по исполнению Указа Президента Украины от 28 марта 2007 года № 250 «О мероприятиях в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине», в частности, относительно составления списков жителей регионов, которые пострадали от Голодомора 1932–1933 годов в Украине, формирования соответствующих региональных книг памяти, благоустройства мест захоронений жертв геноцида украинского народа, демонтажа памятников и памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932–1933 годов в Украине и политических репрессий и ослабление исполнительской дисциплины”.

Выговор объявлен председателю Перевальской районной государственной администрации Луганской области Игорю БУТЕНКО, председателю Верхнерогачицкой районной государственной администрации Херсонской области Сергею ГОРДИЕНКО, председателю Генической районной государственной администрации Херсонской области Валерию ДРОНОВУ, председателю районной государственной администрации Каменец-Подольского Хмельницкой области Анатолию ЗАНЮКУ, председателю Чаплинской районной государственной администрации Херсонской области Галине КОТЛОВСКОЙ, председателю Новотроицкой районной государственной администрации Херсонской области Наталии ПИНЧУК, председателю Лутугинской районной государственной администрации Луганской области Григорию ПРИГЕБЕ, председателю Якимовской районной государственной администрации Запорожской области Владимиру УМАНСКОМУ, председателю Нововоронцовской районной государственной администрации Херсонской области Василию ТИТАРЕНКО.