После Рады Ющенко полетит в Швейцарию

5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Швейцарскую Конфедерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель визита – участие в заседании Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО).

Планируется, что ориентировочно в 15.30 Президент Украины и Генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМЕ примут участие в церемонии подписания Протокола о вступлении Украины в ВТО.