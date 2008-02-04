После Рады Ющенко полетит в Швейцарию
14:05, 04 февраля 2008Политика
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Сообщение пресс-службы Президента
5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Швейцарскую Конфедерацию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель визита – участие в заседании Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО).
Планируется, что ориентировочно в 15.30 Президент Украины и Генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМЕ примут участие в церемонии подписания Протокола о вступлении Украины в ВТО.
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