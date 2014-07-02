Боевики установили на территории "Довжанского" минные ловушки, соединенные между собой

Об этом сообщили УНИАН в отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

В Госпогранслужбе напомнили, что вчера, 1 июля, подразделениями ВС Украины и Государственной пограничной службы восстановлен контроль за пунктом пропуска «Довжанский» в Луганской области.

Однако террористы, покидая эту территорию, установили многочисленные минные ловушки.

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В целом специальными подразделениями саперов ВС Украины на подъезде к пункту пропуска обезврежено 15 взрывных устройств и около 20 – непосредственно в пункте пропуска.

«Минные ловушки, которые находились в пункте пропуска, готовились тщательным образом и предназначались для уничтожения большого количества украинских военных. В частности, взрывчатка находилась в ведрах наполовину заполненных бетоном, а остальной объем заполнялся металлическими предметами для разлета на поражение. Взрывные устройства частично были соединены между собой, а также подведены к автомобилям, которые находились в пункте пропуска. В случае использования этих транспортных средств «ловушки» также должны были сдетонировать», - говорится в сообщении.