На Черниговщине перевернулся грузовик с 18 тоннами жидкого компонента для изготовления краски

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, 24 июня в 21.23 на 10 км автодороги Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч перевернулся грузовой автомобиль "ДАФ-400", который принадлежит фирме ООО "ИнтерСиверТранс". В результате было частично заблокировано движение на автодороге в направлении г. Городня.

Также, по данным ОГА, «из грузового автомобиля вытекал жидкий компонент для изготовления краски (грузовик перевозил 18 тонн жидкости)».

С целью разблокирования движения и прекращения вытекания вещества привлекались подразделения Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области (4 единицы техники и 11 работников личного состава).

Как уточнили в пресс-центре Управление ГСЧС в области, ликвидация последствий аварии длилась до 2-х часов ночи.