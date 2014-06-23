Воинскую часть в Авдеевке обстреляли боевики, просьбы о помощи остаются без ответа

В городе Авдеевке воинская часть противовоздушной обороны № 2938, обслуживающая Донецкий аэропорт и подвергшаяся обстрелу террористов, ждет подкрепления от украинской армии.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили родители солдат срочной службы, которые сейчас находятся в этой части, выполняют свои воинский долг, обслуживают спецустановки, следят за воздушным пространством и, по сути, держат оборону.

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Родители утверждают, что в части служат практически все местные парни из Донбасса – из Авдеевки, Макеевки, Донецка, Луганска, поэтому многие родители смогли приехать в часть, все увидеть собственными глазами и получить информацию из первых рук.

По их словам, в субботу, 21 июня, воинская часть подверглась со стороны террористов массированному обстрелу из крупнокалиберного оружия. «Террористы стали обстреливать их прямо с моста какими-то пушками, минометами, разгромили их КПП, уничтожили оборудование…», - рассказали собеседники, добавив, что отстреливаться солдаты могли только имеющимися у них автоматами. Родители также сообщили, что около 20 человек солдат дезертировали, но остальные остались в части вместе с командиром и заявили, что останутся верны присяге и будут держать оборону до конца.

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По словам матерей, командир части обратился к своему руководству с просьбой о помощи, так как силы теперь не равные, тем более, здесь служили узкие специалисты-операторы по обслуживанию радиолокационных установок и т.д. «Наши сыновья только автоматами физически не смогут отразить следующее нападение террористов, вооруженных до зубов, они станут просто пушечным мясом. И, если не будет помощи, то они погибнут, и этот важный военный объект окажется в руках у террористов. И мы не знаем, почему на просьбы командира части нет пока ответа и нет никакой реакции», - говорят родители солдат.

Одна из матерей – Галина, которая «прожила в части последние три дня» со слезами объясняет, что ее сын должен был уже мобилизоваться в апреле, но сегодня остается в части и сказал, что будет воевать и никуда не уйдет. «Да, я не хочу, чтобы и мой сын стал дезертиром, но он у меня один, и я не хочу его потерять, не хочу, чтобы он просто был расстрелян в неравном бою…. Но вижу, что никто их не собирается ни эвакуировать из части, ни помогать им оружием и силой», - сказала Галина, подчеркнув, что якобы «террористы распространили информацию, что 25 июня эта воинская часть, обслуживающая сегодня аэропорт в Донецке, все равно будет у них в руках».