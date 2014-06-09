Минобороны: 15 июня участники АТО получат бронежилеты и "надбавки"

Об этом в эфире "Подробностей недели" заявил и.о. начальника главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Александр Розмазнин.

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На вопрос, когда военные наконец будут обеспечены бронежилетами, он заявил: "С 15 июня начнется активная фаза поставки", передает Украинская правда.

"В ближайшее время в зону проведения спецоперации будут поставлены бронежилеты повышенной степени защиты", - заявил Розмазнін.

По его словам, с этой же даты начнется выплата надбавок и премиальных тем, кто находится в зоне боевых действий, а зарплата рядовых будет повышена - до 5-6 тысяч гривен.