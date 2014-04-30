Кошулинский считает, что РФ будет поднимать из «затаенного состояния» своих симпатиков в Раде

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский считает, что сейчас Россия будет поднимать из «затаенного состояния» своих симпатиков в ВР.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно якобы образования в ВР «фракции Путина-Медведчука» под началом депутата от ПР Нестора Шуфрича.

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«В этом ничего нового нет. Люди, которые всегда тяготели к этому, они всегда говорили о том, что есть определенная часть, которая лоббирует идеи Медведчука, которые с ним работали, давно были. Они были латентно скрыты во фракции Партии регионов или в других фракциях», - сказал Кошулинский.

Он выразил мнение, что такие люди «сейчас найдутся». «Сейчас Российская Федерация их будет поднимать из такого затаенного состояния», - сказал вице-спикер.

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В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы иметь статус фракции или группы в ВР, необходимо, чтобы она насчитывала 32 депутата.