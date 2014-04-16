Чехия уже в ближайшее время хочет либерализовать визовый режим с Украиной - дипломат

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом генеральный директор Европейской секции МИД Чешской Республики Ярослав Курфюрст сообщил во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Даниилом Лубкивским.

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В ходе встречи собеседники обсудили ситуацию в Украине, в частности в контексте военной агрессии со стороны Российской Федерации. Лубкивский поблагодарил чешскую сторону за поддержку территориальной целостности Украины.

Курфюрст подчеркнул важность представления Украины на должном уровне на Встрече высокого уровня, посвященной 5-й годовщине учреждения инициативы «Восточное партнерство», которая состоится 24-25 апреля с.г. в Праге.

Состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития украинско-чешского сотрудничества, в том числе путем дальнейшей активизации политического диалога. В этом контексте Курфюрст проинформировал о либерализации в ближайшем будущем визового режима с Украиной.