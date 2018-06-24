Неделя в цифрах



1 неопознанный герой Евромайдана был похоронен в субботу на Аскольдовой могиле. Фрагменты тела, принадлежащие, согласно экспертизе ДНК, молодому мужчине, были обнаружены в Доме профсоюзов после пожара в ночь с 18 на 19 февраля. Установить имя погибшего и найти родственников не удалось. По словам одной организаций Правого сектора, занимающейся похоронами, погибший был их членом и его звали Святослав.

2 года лишения свободы, исправительных работ или штраф в размере от 1700 до 5400 гривень предлагает ввести министр внутренних дел Арсен Аваков в виде наказания за продажу голоса на выборах. Если же на "горячем" поймают лиц, которые предлагают избирателю принять "соглашение", то Аваков предлагает ввести тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет. Данный законопроект предполагается внести в повестку дня ближайшего заседания Верховной Рады для его немедленного и внеочередного обсуждения.



6% - до такого уровня опустилась поддержка украинцами Партии регионов. Столько людей проголосовало бы за эту политическую силу в случае проведения досрочных выборов в парламент. Если бы выборы в ВР проводились в середине марта, в парламент прошли бы еще шесть партий. За Батькивщину Юлии Тимошенко проголосовали бы 16% украинцев, за партию УДАР Виталия Кличко - 12%, за Партию регионов - 6% украинцев, за партию Солидарность Петра Порошенко - 11%, за ВО "Свобода"- 5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 4%, за КПУ - 4%. За Правый сектор отдали бы свои голоса 1% граждан.

23 кандидата примут участие во внеочередных выборах президента Украины. Такому же количеству претендентов комиссия отказала в регистрации. В частности, скандальному Дарту Вейдеру, Евгении Тереховой, Юрию Иваницкому, Анатолию Овчаруку и другим.



28% украинцев готовы поддержать присоединение Украины к Таможенному союзу. До такого уровня упала поддержка ТС с 40% ранее. При этом теперь 53% украинцев поддерживают интеграцию в Евросоюз. Против интеграции в ЕС выступили 28%. 51% украинцев



90 дней в течение 180-ти с даты первого въезда смогут находиться граждане Российской Федерации в Украине с 7 апреля 2014 года. В случае выявления фактов невыполнения гражданами РФ требований в отношении срока пребывания на территории Украины во время въезда в Украину, сотрудники Госпогранслужбы Украины будут отказывать им в пересечении государственной границы, а за нарушение срока пребывания во время выезда из Украины будут привлекать к административной ответственности.



173 участника массовых акций протестов остаются на лечении в зарубежных клиниках по состоянию на 3 апреля. 65 человек проходят курс реабилитации в Польше, 31 - в Чехии, 23 - в Словакии, 16 - в Германии, 9 - в Литве, 7 - в Австрии, 6 - в Латвии, 5 - в Италии, 5 - в Израиле, 5 - в Эстонии, 1 - в Швеции. 73 человека уже вернулись домой после завершения лечения за рубежом.



500 бывших членов Самообороны Майдана в возрасте от 18 до 55 лет экстерном за три недели прошли специальную военную подготовку и приняли присягу в Национальной гвардии.



803 гривни составил совокупный годовой доход кандидата в президенты Украины – лидер "Правого сектора" Дмитрия Яроша и его семьи из пяти человек в течение 2013 года. По словам самого политики, этот доход ему обеспечила стипендия дочери. Сам он в прошлом году не работал. Информации о банковских сбережениях или взносах в уставные капиталы в декларации Яроша нет. Зато есть две квартиры и две машины.



19 000 военнообязанных граждан призваны в ряды украинской армии в рамках указа и.о. президента Украины Александр Турчинов о частичной мобилизации. Это количество составляет 85% от запланированной мобилизации.



1 174 000 000 гривен – в такую сумму обойдется государственному бюджету проведение внеочередных выборов президента Украины, что на 790, 5 миллиона гривен меньше первоначальных расчетов. Такое сокращение было достигнуто, в первую очередь, за счет сокращения количества членов ОИК и УИК, которых мог предложить один кандидат на пост президента.