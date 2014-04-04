Расходы на проведение выборов сократили почти на 800 млн грн - ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Центральной избирательной комиссии сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

“Стоимость этих выборов для госбюджета Украины будет составлять 1 млрд 174 млн грн. Первоочередные расчеты, которые делал ЦИК относительно начала избирательного процесса, давали другую цифру - 1 млрд 965 млн грн. Но эти изменения, которые, в соответствии с предложениями ЦИК, были внесены Верховной Радой в закон о выборах президента, позволили сократить сумму расходов бюджета, необходимых для проведения выборов, на 790,5 млн грн”, - сказал он.

По словам Охендовского, такое сокращение было достигнуто, в первую очередь, за счет сокращения количества членов ОИК и УИК, которых мог предложить один кандидат на пост президента.

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Охендовский напомнил, что в 2010 году каждый кандидат в президенты мог предложить в состав ОИК и УИК по две кандидатуры, а сегодня - по одной.

Председатель Центризбиркома отметил, что также были сокращены сроки полномочий ОИК и УИК после дня голосования, а также сократилось количество агитационных плакатов, которые изготовлялась для кандидатов в президенты на средства государственного бюджета, - с 5 до 2 на каждый избирательный участок.

Охендовский отметил, что такая экономия не скажется негативно на проведении избирательного процесса.