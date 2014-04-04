Расходы на проведение выборов сократили почти на 800 млн грн - ЦИК
Проведение внеочередных выборов президента Украины будет стоить 1 млрд 174 млн грн, затраты сокращены почти на 800 млн грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Центральной избирательной комиссии сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.
“Стоимость этих выборов для госбюджета Украины будет составлять 1 млрд 174 млн грн. Первоочередные расчеты, которые делал ЦИК относительно начала избирательного процесса, давали другую цифру - 1 млрд 965 млн грн. Но эти изменения, которые, в соответствии с предложениями ЦИК, были внесены Верховной Радой в закон о выборах президента, позволили сократить сумму расходов бюджета, необходимых для проведения выборов, на 790,5 млн грн”, - сказал он.
По словам Охендовского, такое сокращение было достигнуто, в первую очередь, за счет сокращения количества членов ОИК и УИК, которых мог предложить один кандидат на пост президента.
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Охендовский напомнил, что в 2010 году каждый кандидат в президенты мог предложить в состав ОИК и УИК по две кандидатуры, а сегодня - по одной.
Председатель Центризбиркома отметил, что также были сокращены сроки полномочий ОИК и УИК после дня голосования, а также сократилось количество агитационных плакатов, которые изготовлялась для кандидатов в президенты на средства государственного бюджета, - с 5 до 2 на каждый избирательный участок.
Охендовский отметил, что такая экономия не скажется негативно на проведении избирательного процесса.