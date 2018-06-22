Неделя в цифрах

10 гривен будет стоить отныне входной билет для взрослых в бывшую президентскую резиденцию в будний день и 20 грн– в выходной. Для детей вход останется бесплатным. Такое решение приняла самооборона, которая охраняет территорию резиденции экс-президента Виктора Януковича. Деньги пойдут на содержание территории, уход за животными и зарплату более чем 80-ти рабочим, которые за всем этим присматривают

24 человека изъявили желание стать президентом Украины, зарегистрировавшись для участия в досрочным выборах, которые состоятся 25 мая. Только в один день – 29 марта - по 2,5 миллиона гривен необходимого для участия залога в ЦИК принесли 12 человек. Заканчивается срок подачи документов 30 марта ровно в полночь. Лидером президентской гонки, по данным соцопросов, пока является Петр Порошенко.

166 человек остаются пропавшими без вести в результате массовых акций протестов в Киеве в период с 29 ноября по 25 февраля. Узнать или сообщить информацию о них можно по номерам “горячих линий” - 067 866 4574, 050 7442989, 093 1833074, 068 3849187.

350 единиц бронетанковой и автомобильной военной техники из воинских частей, которые не перешли на сторону России, будет передано властям Украины по соответствующему указу Владимира Путина. Это, преимущественно, еще советская техника 70-х годов выпуска, не имеющая перспектив применения в Вооруженных силах РФ.

500 гривен пошлины придется заплатить крымчанам, которые не желают получать российское гражданство. Им также придется должны подать заявление в органы регистрации в течение календарного месяца, начиная с 18 марта. Затем на основании заявления будет оформляться вид на жительство иностранного гражданина. В миграционную службу на получение российского паспорта подали заявления порядка 20 тысяч крымчан, более 2,5 тысяч уже оформлено.

22200 чиновников планирует уволить Кабинет министров с целью сокращения затрат на содержание государственного аппарата. Также планируется сократить на 50% штат Администрации президента, Госуправления делами и аппарата СНБО. Аппарат Верховной Рады будет сокращен на 20%. На 10% сократят штат самого Кабинета министров, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Государственной судебной администрации, центральных органов исполнительной власти и коллегиальных органов местных администраций. Таким образом правительство планирует сэкономить 635,5 млн гривен.

50000 российских военных находятся в приграничных районах Украины и РФ со стороны Российской Федерации, в том числе за 50-километровой зоной, на данный момент. Из них 10 тысяч – возле самой границы.

117 600 гривен, то есть стократный размер минимального прожиточного минимума единоразово выплатит Кабинет министров семье каждого погибшего члена Небесной сотни (104 семьям).

Также с 1 апреля этого года будет введена доплата в размере 5 тысяч гривен “каждому ребенку, каждой вдове, каждой семье, которые были на иждивении погибшего или умершего” во время массовых акций протеста.

20 000 000 гривен выделил олигарх Ринат Ахметов на помощь семьям погибших в результате последних событий на киевском Майдане и в других городах страны.Средства будут разделены между 90 семьями. Первые 2,8 миллиона гривенуже выделены 31 человеку. Это члены семей активистов, работников правоохранительных органов, которые погибли во время противостояния 18-20 февраля 2014 года.

60 000 000 гривен поступило на счета министерства обороны в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” . Из этой суммы 57 миллионов 794 тысячи гривен – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины.

При помощи звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку Украинской армии перечислено 11 миллионов 220 тысяч гривен(все – на материально-техническое обеспечение ВС Украины).

13 500 000 000 долларов составит общий ресурс финансовой помощи, в том числе в виде кредитов международных финансовых организаций, который может быть предоставлен Украине в текущем году.

Анастасия Береза