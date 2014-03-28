Отказ от российского паспорта обойдется крымчанам в 500 гривен

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель департамента по организации регистрационно-паспортной работы ФМС Александр Аксенов, сообщает Радио "Свобода".

По его словам, жители Крыма, которые не захотят получать российский паспорт должны подать заявление в органы регистрации в течение календарного месяца, начиная с 18 марта. Затем на основании заявления будет оформляться вид на жительство.

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Отказавшиеся от паспортов граждане не будут проходить длительные процедуры, так как в России с этим вопросом ранее сталкивались, когда на территории страны проживало значительное количество иностранных граждан, зарегистрированных по советским паспортам, пояснил Аксенов.

Кроме заявления гражданам необходимо предоставить фотографию и внести указанную пошлину, после чего будет выдан вид на жительство иностранного гражданина.Читайте такжеГраждан Украины обяжут получить "вид на жительство" в Крыму - ФМС

В миграционную службу подали заявления на получение российского паспорта порядка 20 тыс. крымчагн, более 2,5 тысяч уже оформлено.