Отказ от российского паспорта обойдется крымчанам в 500 гривен
Крымчане, которые не желают получать российское гражданство, должны заплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей (500 грн).
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель департамента по организации регистрационно-паспортной работы ФМС Александр Аксенов, сообщает Радио "Свобода".
По его словам, жители Крыма, которые не захотят получать российский паспорт должны подать заявление в органы регистрации в течение календарного месяца, начиная с 18 марта. Затем на основании заявления будет оформляться вид на жительство.
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Отказавшиеся от паспортов граждане не будут проходить длительные процедуры, так как в России с этим вопросом ранее сталкивались, когда на территории страны проживало значительное количество иностранных граждан, зарегистрированных по советским паспортам, пояснил Аксенов.
Кроме заявления гражданам необходимо предоставить фотографию и внести указанную пошлину, после чего будет выдан вид на жительство иностранного гражданина.Читайте такжеГраждан Украины обяжут получить "вид на жительство" в Крыму - ФМС
В миграционную службу подали заявления на получение российского паспорта порядка 20 тыс. крымчагн, более 2,5 тысяч уже оформлено.