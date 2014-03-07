В аэропорту „Львов” отказали во въезде в Украину депутату областной Думы РФ и журналисту - пограничники

Как сообщила УНИАН помощник начальника Львовского пограничного отряда майор Ярослава Мельник, во время проведения собеседования стало известно, что эти люди собирались посетить город Мукачево Закарпатской области и отпраздновать там день рождения друга. Однако в ходе углубленного анализа выяснилось, что гражданин Украины, к которому они якобы ехали, не подтвердил цели их путешествия. Также установлено, что один из них является заместителем председателя комитета Тюменской областной Думы РФ, а второй – профессиональным фотожурналистом.

„Пограничники установили, что основной целью визита в Украину этих граждан России было собрать негативный материал о событиях в Украине и в дальнейшем его использовать во время Конгресса в рамках молодежного форума «Молодежь России», что подтверждалось командировкой, которую нашли пограничники у одного из них. Кроме того, россияне не смогли подтвердить наличия финансового обеспечения. Эти граждане Российской Федерации не были пропущены через государственную границу и сразу же были возвращены тем же рейсом в Россию”, - сообщила Мельник.