В аэропорту „Львов” отказали во въезде в Украину депутату областной Думы РФ и журналисту - пограничники
Сегодня, пограничники в международном аэропорту «Львов» имени Данилы Галицкого отказали во въезде на территорию Украины двум гражданам Российской Федерации, которые прибыли из Внуково.
Как сообщила УНИАН помощник начальника Львовского пограничного отряда майор Ярослава Мельник, во время проведения собеседования стало известно, что эти люди собирались посетить город Мукачево Закарпатской области и отпраздновать там день рождения друга. Однако в ходе углубленного анализа выяснилось, что гражданин Украины, к которому они якобы ехали, не подтвердил цели их путешествия. Также установлено, что один из них является заместителем председателя комитета Тюменской областной Думы РФ, а второй – профессиональным фотожурналистом.
„Пограничники установили, что основной целью визита в Украину этих граждан России было собрать негативный материал о событиях в Украине и в дальнейшем его использовать во время Конгресса в рамках молодежного форума «Молодежь России», что подтверждалось командировкой, которую нашли пограничники у одного из них. Кроме того, россияне не смогли подтвердить наличия финансового обеспечения. Эти граждане Российской Федерации не были пропущены через государственную границу и сразу же были возвращены тем же рейсом в Россию”, - сообщила Мельник.