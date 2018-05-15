Неделя в цифрах

1 бронзовая медаль появилась у сборной Украины по результатам первой недели Олимпийских игр. Завоевала ее биатлониста Вита Семеренко. Таким образом пока что наша команда замыкает таблицу медалистов вместе со сборной Казахстана, деля 25-26 места.Впереди, как и ранее, сборная Германии - 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. На втором месте Швейцария, далее идут Россия, Канада, Голландия и США.

3 необходимых условия озвучила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко для назначения премьером представителя оппозиции: реабилитацию майдановцев с одновременным привлечением к ответственности виновных в преследовании активистов, журналистов и медиков, назначение нового оппозиционного правительства и немедленное подписании соглашения об ассоциации с ЕС.

3 подозреваемых в избиении журналистки Татьяны Чорновол решением Печерского райсуда Киева выпустили из СИЗО. Все трое – старший брат главного подозреваемого Сергея Котенко Александр, бизнесмен Александр Храмцов и адвокат из Броваров Андрей Насиковский – на подписке о невыезде. Как известно, в ночь на 25 декабря 2013 года Чорновол, ехавшая на своем автомобиле, была зверски избита мужчинами, следовавшими за ней на всем пути из Борисполя в Киев.

8 лет лишения свободы получил от львовского суда “Доктор Пи” Андрей Слюсарчук. Приговор оглашали более пяти часов. Слюсарчук обвиняется в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной лечебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений и убийством по неосторожности двух больных, а также завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием чужим. Сам он заявил, что не считает себя виновным.

100 гривен штрафа заплатит мужчина, который у больницы «Укрзализныци» после посещения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко облил руководителя парламентской фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка зеленкой.

117 лет исполнилось 14 февраля 2014 года старейшей жительнице Украины Екатерине Козак, которая родилась в селе Хотимир Тлумачского района Ивано-Франковской области. Теперь она самая пожилая жительница планеты и готовится попасть в Книгу рекордов Гинесса, соответствующие документы уже подали в Лондон.

234 “заложника” оппозиции были освобождены из СИЗО под домашний, в некоторых случаях круглосуточный, арест в рамках закона об амнистии. При этом некоторым из них переквалифицировали статьи обвинения на более тяжелые.

100 000 гривен получит от правительства семья каждого погибшего в результате пожара на Харьковской ювелирной фабрике. Общая сумма материальной помощи составит 800 тысяч гривен. Средства уже поступили на расчетные счета, которые семьи пострадавших открыли в банках.

520 000 гривен составит размер Шевченковской премии согласно указу президента Украины. Как известно, ранее обещалось, что она составит 1,3 миллиона гривен против 260 тысяч в 2013 году.

385 000 000 000 гривен потребуется для реализации проекта окончательного закрытия и консервации блоков № 1, 2, 3 Чернобыльской атомной электростанции, которая продлится до 2028 года.

Анастасия Береза