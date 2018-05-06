Неделя в цифрах

0,7%разделяют в президентском рейтинге Виталия Кличко и действующего главу государства Виктора Януковича – согласно последнему опросу СОЦИСа: 19,1% голосов против 19,8% в первом туре выборов президента. Согласно данным исследования, третью строчку президентского рейтинга занимает Петр Порошенко – 10,5%; Арсений Яценюк, в свою очередь, получает поддержку в виде 6,3% голосов избирателей;лидер КПУ Петр Симоненко – 4,5%, а лидер ВО "Свобода" Тягнибок – 3,6%.

3 соорганизатора Автомайдана – Алексей Гриценко, Дмитрий Булатов и Сергей Коба объявлены в розыск по подозрению в причастности к массовым беспорядкам в Киеве. Четвертый лидер Автомайдана – Сергей Хаджинов – арестован на два месяца в Черкассах.

4 пункта содержит план урегулирования политического кризиса, который украинская оппозиция обсуждает с западными партнерами. Первый - остановка насилия в Украине, второй - освобождение заложников, третий - расследование фактов похищения, избиения, пыток и убийств украинцев, четвертый - проведение конституционной реформы и возвращение к парламентско-президентской республике".

4 человека погибли в результате акций протеста в Украине по данным Генпрокуратуры. Телесные повреждения получили более 500 человек, из них - 253 правоохранителя. На сегодняшний день задержаны в общей сложности 234 человека, из них арестованы - 140.

4 сценария развития событий в Украине рассматривает, по данным бывего советника россйского президента Путина, Кремль. Среди них – полный контроль над всей Украиной с помощью лица, которое будет пользоваться доверием всей страны; федерализация или конфедерализация Украины; контроль над наиболее важными районами или же захват только Крыма или Севастополя.

9 из 11 “диктаторских” законов, принятых парламентом 16 января поднятием рук, были отменены. В их числе нашумевших документ Колесниченко-Олейника. За отмену законов проголосовал 361 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

15 дней предусматривает на освобождение захваченных зданий и разблокировку улиц закон об амнистии принятый Верховной Радой без обсуждения 29 января. Только в этом случае возможна аминистия задержанных или уже осужденных активистов и участников акций протеста. В противном случае закон теряет силу. Данный закон поддержали без обсуждения фракции ПР (189 депутатов из 204) и КПУ (32 из 32). Фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» не дали ни одного голоса. Также за этот закон проголосовали 11 внефракционных депутатов.

1500 уголовных производств открыли органы прокуратуры в отношении участников акций протеста в Украине в последние месяцы. Задержаны около 200 активистов.

30000 может составить численность специальных подразделений "Грифон" и "Беркут” вместо 5000 нынешних. Такое решение, по данным СМИ, принял Кабинет министров на закрытом заседании.

Анастасия Береза