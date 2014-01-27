Кабмин принял решение увеличить численность "Грифона" и "Беркута" в шесть раз - СМИ

Численность специальных подразделений "Грифон" и "Беркут будет увеличена до 30 тыс. человек, а полномочия спецподразделений МВД – расширены, сообщает ZN.UA, ссылаясь на свои источники.

Так, по данным источника в правительстве, вне зависимости от принятия решения о введении чрезвычайного положения, Кабинет министров сегодня на закрытом заседании принял ряд протокольных решений, среди которых - и об увеличении численности "Грифона" и "Беркута" и полномочиях спецподразделений МВД.

Кроме того, Министерству юстиции предписано легализировать создание народных дружин с целью обеспечения общественного порядка. Также планируется введение ограничения передвижения по 30 улицам Киева.

Более того, предполагается выделить деньги из резервного фонда госбюджета на закупку амуниции, боеприпасов и вооружений для спецподразделений.

На заседании Кабмина преобладали требования более радикальных действий по отношению к протестующим. По словам источника, "наибольшими ястребами были глава Минэнерго Эдуард Ставицкий и министр аграрной политики Николай Присяжнюк, более умеренную, но жесткую позицию занимала глава Минюста Елена Лукаш". Как отмечается, речь идет о главах министерств, здания которых ранее были захвачены представителями "Спильной справы".

По данным издания, численность подразделений "Беркута" в данный момент составляет около 4 тыс. человек, "Грифона" - около 1 тыс.

Кроме того, сегодня депутаты Луганского облсовета заявили, что берут на себя ответственность за спокойствие и правопорядок в городе и одобрили создание народных дружин. Как говорится в сообщении на официальном сайте облгосадминистрации, депутаты поддержали "инициативу общественных организаций украинского и донского казачества, ветеранов правоохранительных органов и вооруженных сил, воинов-интернационалистов, трудовых коллективов и молодежи". "Опираясь на нормы Закона Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы", вручаем им мандат доверия на защиту жителей области от проникновения экстремизма на нашу землю, на охрану общественного порядка и государственных учреждений", - цитирует издание текст сообщения.