Кравчук заявил, что приглашал лидеров оппозиции на круглый стол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук заявил на заседании этого круглого стола.

«Было решение пригласить представителей оппозиции на заседание общенационального круглого стола. Придут или не придут — это уже их проблемы, но мы их приглашали. И как сторона круглого стола, они бы имели полные возможности высказать свою позицию», - сказал Кравчук.

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Как сообщал УНИАН, сегодня лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отметил, что оппозицию не приглашали на круглый стол для обсуждения путей решения ситуации в Украине.

“Сегодня нам предлагают сесть за круглый стол. Некоторые предложения раздаются, что нужно садиться, и никакого одного приглашения мы не получили. Ни - где будет проводиться круглый стол, ни его время, мы не получали. И уверен, что если круглый стол будет проходить, он должен быть организован с представительством европейских стран, в публичной плоскости, где мы можем говорить на эти темы, которые тревожат украинцев”, - сказал Кличко.