Депутат ЕП назвал евромайдан крупнейшей проевропейской демонстрацией в истории ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Верховстат заявил журналистам в Страсбурге, где сессия Европарламента должна рассматривать "украинский вопрос" сегодня в 16.00 по киевскому времени.

«Нынешняя проевропейская демонстрация в Украине стала самой большой проевропейской демонстрацией в истории ЕС. Не важно, как обеспокоена Россия. Вполне очевидно, что украинский народ сделает свой выбор, и мы имеем надежду, что насилие не повторится больше», - сказал Верховстат.

По его словам, европарламентарии - члены Альянса либералов и демократов - планируют постоянно находиться на Евромайдане в Киеве.

Верховстат также назвал неприемлемым нападение силовиков на офис партии "Батькивщина" в Киеве в понедельник.

"Я думаю, что возможности для диалога еще не исчерпаны, и он должен проводиться при участии всех заинтересованных сторон", - добавил бывший глава бельгийского правительства.

Европейский парламент сегодня будет обсуждать тему Украины, но, как ожидается, резолюцию будет принята в среду, 11 декабря.