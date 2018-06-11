Неделя в цифрах

1 депутат фракции Партии регионов, Юрий Благодыр, проголосовал за отставку Кабинета министров Украины 3 декабря. Всего за это решение отдали голоса 186 народных депутатов из 338 присутствующих. Из них от “Батькивщины” - 90, “УДАРа” - 42, “Свободы” – 36 и 17 внефракционных. От КПУ проект постановления не поддержал ни один депутат. Давид Жвания, который ранее подал заявление на выход из фракции ПР, не голосовал.

2 месяца ареста – самую суровую меру пресечения из существующих – избрали трое судей Шевченковского суда для 9 украинцев, задержанных 1 декабря возле Администрации президента. Им вменяется статья 294 уголовного кодекса (массовые беспорядки) и грозит до 8 лет тюрьмы. Также 2 месяца ареста получил “свободовец” из Ровно Александр Солоненко – ему инкриминируется нападение на памятник Ленину, и общественный активист Андрей Дзиндзя (по подозрению в незаконном завладении транспортным средством, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья пострадавших) и еще двое человек, подозреваемых милицией в организации провокаций на Банковой.

3 условия выдвинула оппозиция для власти прежде, чем согласится сесть за стол переговоров. Первое – формирование нового технического правительства. Второе – программа действий правительства, которая предусматривает подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС и получение финансовой помощи от МВФ и европейских институтов. Третье – досрочные президентские и парламентские выборы путем внесения изменений в украинскую Конституцию.

5 дней дал суд митингующим на то, чтобы разблокировать здание правительства. По истечению этого срока милиция заявила, что будет принимать меры относительно их разблокирования. Какие именно, пока не уточняется.

9 членов Кабинета министров из 22 участвовали в заседании правительства при принятии решения о приостановке программы подготовки к подписанию соглашения об Ассоциации с ЕС. В частности, на заседании не было ни одного вице-премьера. Присутствовали, кроме премьера Николая Азарова, Елена Лукаш, Михаил Короленко, Александр Клименко, Леонид Новохатько, Равиль Саффиулин, Дмитрий Табачник, Геннадий Темник, Николай Присяжнюк, Эдуард Ставицкий.

11 российских оппозиционеров из движения “Солидарность”, включая Бориса Немцова, задержаны у посольства Украины в Москве за “несанкционированную акцию в поддержку украинского Евромайдана”. После того, как они развернули десятиметровый баннер "Украина, мы с тобой", полиция пресекла акцию и задержала все ее участников. Задержанных доставили в отделение полиции и усилили меры безопасности у посольства Украины в Москве.

18 – столько дней в разных городах Украины и мира проходят большие и маленькие евромайданы: украинцы выходят протестовать против решения президента и правительства отложить на неопределенный срок подписания соглашения об Ассоциации с Европейским союзом. Из небольшого спонтанного митинга на Майдане Независимости 21 ноября появился целый независимый евромайдан в центре Киева – митигующим устроили ночлег, медпункт, столовую, пункты обогрева. Участие в функционирование евромайдана принимают тысячи волонтеров. На сцене евромайдана за это дни успели выступить бывшие президенты дружественных государств и известные артисты, музыканты, писатели. Акции в поддержку евроинтеграционных настроений украинцев устраивали также в Польше, Грузии, США и других государствах.

40 журналистов пострадали в Киеве за время Евромайдана по данным общественных организаций. Среди них – один поляк, датчанин, россиянин и два американца. С полным списком пострадавших сотрудников СМИ можно ознакомиться на сайте Института массовой информации или НСЖУ.

79 человек получили телесные повреждения при разгоне бойцами “Беркута” Евромайдана 30 ноября. Среди них 6 студентов, 4 журналиста, 2 иностранца и 7 правоохранителей. Из 10 госпитализированных после этих событий 2 продолжают оставаться в больнице. В рамках расследования уголовного производства, возбужденного по превышению служебных полномочий сотрудников МВД, допрошено около 100 правоохранителей и митингующих, изъяты и осмотрены видеоматериалы и служебная документация, назначено почти 40 судебно-медицинских экспертиз потерпевших для того, чтобы выяснить механизм и тяжесть полученных ими телесных повреждений.

637 заявлений и сообщений о событиях, связанных с проведением митингов и других акций, которые состоялись в Киеве, внесено органами внутренних дел Украины в Единый реестр досудебных расследований. При этом досудебное расследование органами МВД открыто лишь по 24 уголовным производствам. Следователями прокуратуры Киева открыто 10 уголовных производств. В отношении бойцов «Беркута» за превышение полномочий во время разгона Евромайдана возбуждено 3 уголовных дела.

32 659 гривен, 450 долларов и 1000 евро – столько пожертвований собрали с 30 по 2 декабря пункты сбора средств для Евромайдана только расположенные возле Михайловской площади. По состоянию на 6 декабря на нужды митингующих (лекарства и лечения пострадавшим избиения "Беркутом" на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября, на помощь журналистам, которых избили под Администрацией Президента 1 декабря, семьям активистов, которые были случайными участниками провокации под Администрацией Президента 1 декабря и на обеспечение функционирования «Михайловской площади») было израсходовано 128 002 гривен.

10 000 000 000 долларов (больше 80 миллиардов гривен) необходимо Украине для поддержания платежного баланса – по словам первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Евросоюз, как отметил он, предлагал Украине только 610 миллионов евро займа. Потребность в таком финансировании, по словам Арбузова, возникла в связи с резким падением экспорта в Россию, ухудшением ситуации на других товарных рынках и закрытием внешних рынков займов для Украины. Ранее президент Виктор Янукович заявил, что Украина нуждается в 160 млрд евро для адаптации и поддержки экономики на переходном этапе после подписания Соглашения об ассоциации до 2017 года.