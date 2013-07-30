В миграционной службе объяснили, почему трем россиянам не дали статуса беженца

В Государственной миграционной службе Украины заявляют, что на законных основаниях отказали в статусе беженца активисту «Другой России» Алексею Девяткину, журналистке Дженни Курпен и активисту партии «Солидарность» Михаилу Маглову, которые покинули России из-за опасения стать фигурантами «болотного дела».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-ланче директор Департамента по делам беженцев и иностранцев Государственной миграционной службы Наталия Науменко.

«Когда миграционная служба отказывает таким особам в предоставлении статуса беженца, были проанализированы все материалы дела, проведены все необходимые запросы в компетентные органы для оценки обстоятельств, до которых особа не может возвратиться в страну происхождения, и пришли к выводу о том, что эти основания необоснованны, поэтому им было отказано в представлении статуса беженца», - сказала Науменко.

«Все процедуры были соблюдены в соответствии с действующим законодательством», - добавила она.

В свою очередь заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Василий Грицак отметил, что на миграционную службу не осуществлялось никакого давления со стороны государственных органов Украины.

«Давления со стороны Администрации Президента, Кабинета министров, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел или других институций на Государственную миграционную службу не было», - сказал он.

В свою очередь региональный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине Олдрих Андрисек отметил, что в прошлом году только один гражданин России получил статус беженца в Украине.

“Для меня абсолютно необъяснимо, что всем было отказано. Если это мотивировано чисто политическим или в связи с некомпетентностью интервью, я не буду вдаваться в подробности... Но действительно часть из этих россиян, которые не успешно будут ходатайствовать здесь, со временем получат убежище в других странах и ответ будет очевидным», - сказал он.

Он также в качестве примера отметил, что в прошлом году в Австрии статус беженца получили 1 тыс. 105 граждан России.