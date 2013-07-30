Украина отказалась предоставить статус беженца фигуранту «болотного дела»
Украина отказалась предоставить статус беженца фигуранту «болотного дела» Филиппу Гальцову.
Украина отказала в предоставлении статуса беженца представителю «Российского социалистического движения» Филиппу Гальцову, который является также фигурантом «болотного дела».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-ланче региональный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине Олдрих Андрисек.
«Гальцову было отказано в статусе беженца два дня тому», - сказал Андрисек.
Он сообщил, что вчера разговаривал с адвокатом Гальцова, который сообщил ему, что в ближайшее время собирается подать апелляцию на решение в миграционную службу.
«В Государственной миграционной службе Украины эта информация пока не подтверждается», - добавил представитель УВКБ ООН.