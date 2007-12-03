Политолог считает, что после выборов Москва не смягчит отношение к Украине

После выборов в Госдуму Россия будет проводить жесткую политику в отношении Украины. Такой прогноз сделал на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор российско-украинского информационного центра Олег БОНДАРЕНКО.

«В результате утверждения кредита доверия партии власти, можно ожидать продолжение достаточно жесткой, рыночной политики РФ в отношении всего постсоветского пространства, в первую очередь Украины»,- сказал он. О.БОНДАРЕНКО считает, что можно также говорить, что цена на российский газ для Украины увеличится «больше, чем это предполагает украинская сторона».

Подводя итоги выборов, он отметил, что структура Госдумы существенно не изменится. «С точки зрения обновления Госдумы по фракциям, никакого сильного обновления ожидать не приходится, по распределению мандатов примерно сохраняется такая же картинка, что и была в прошлой Госдуме», - сказал он. При этом, по мнению О.БОНДАРЕНКО, качественно Госдума изменится примерно на треть, в первую очередь за счет того, что фракция «Справедливая Россия» обновилась более чем на 2/3, также обновилась фракция «Единая Россия».

Кроме того, О.БОНДАРЕНКО считает, что по результатам выборов можно сделать вывод, что Владимир ПУТИН «не пойдет на третий срок», поскольку «сейчас ему это уже не нужно», т.к. он уже получил кредит доверия. По словам О.БОНДАРЕНКО, в ближайшие две недели будет известно имя преемника В.ПУТИНА, которым, очевидно, станет нынешний премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ.

В.БОНДАРЕНКО также констатировал крах системной оппозиции в России. «Несмотря на договоренности, которые были с представителями администрации президента и КПРФ о том, что КПРФ не будет вести активную кампанию против партии власти, но при этом получает от 15 до 18% голосов, мы видим, что эти договоренности не были выполнены - КПРФ получила 11,6% на сегодняшний моменти этот процент вряд ли существенно увеличится»,- сказал он.

Креативный директор российско-украинского информационного центра Олег ПОКАЛЬЧУК считает, что парламентские выборы в России были скорее похожи на “фарс в советском стиле”. По его мнению, после выборов вектор внутренней и внешней политики России не изменится. О.ПОКАЛЬЧУК также считает “серьезным вызовом” для западных демократий избрание Андрея ЛУГОВОГО (номер 2 в списке ЛДПР – скандальный предприниматель Андрей ЛУГОВОЙ, подозреваемого Британией в убийстве Александра Литвиненко – УНИАН) российским парламентарием. ”Кроме того, что он имеет теперь мандат неприкосновенности, это также является демонстративным выразителем того, что Россия своих не выдает”, - считает эксперт.