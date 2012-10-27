СБУ говорит, что еще проверяет противоречивое дело Развозжаева

Служба безопасности Украины не получала никаких обращений и заявлений от потерпевших или каких-либо организаций в связи с пребыванием в Украине российского оппозиционера Леонида Развозжаева.

Об этом УНИАН сообщила в субботу руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

«Мы проводим проверку обстоятельств пребывания Л.Развозжаева на территории Украины, учитывая, что дело приобрело общественный резонанс и прозвучавшие в последнее время противоречивые заявления по этому поводу», - сказала М.Остапенко.

«Давайте разберемся, что на самом деле произошло, а потом будем делать выводы», - отметила руководитель пресс-центра СБУ.