В родном селе Мартынюка избили языковых активистов на глазах участкового

Об этом сообщили УНИАН в ОД "Відсіч".

Согласно информации, инцидент произошел в селе Ветлы, откуда родом А.Мартынюк и которое относится к избирательному округу № 23, где он намеревается баллотироваться в народные депутаты.

Как рассказали активисты корреспонденту УНИАН, завершив распространение листовок, активисты шли по поселку. Тут к ним подъехал автомобиль, из которого вышли трое мужчин спортивного телосложения, которые сразу стали избивать активистов. Пострадавшие сообщили о нападении журналистам издания “Перець волинський” и в милицию. После этого нападающие пытались отнять у них телефоны, а один разбили об асфальт, и вскоре сели в автомобиль и скрылись с места событий.

Затем, сообщают активисты, приехали сельский председатель и участковый милиционер в гражданском, который, по их словам, "отказывался сознаваться в том, что он работник правоохранительных органов, но опросил пострадавших и записал номер машины".

Также на место событий прибыли журналисты издания “Перець волинський”.

По информации активистов, через несколько минут нападавшие вернулись с подкреплением - в автомобиле сидело уже шесть человек, которые, невзирая на присутствие участкового, стали бить и активистов, и журналистов, повредили диктофон и пытались разбить журналистам камеру.