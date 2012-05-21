Лидеры стран НАТО: Мы обеспокоены выборочным правосудием в Украине

Лидеры стран-членов НАТО обеспокоены избирательным применением правосудия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации Чикагского саммита.

“Мы обеспокоены избирательным применением правосудия и тем, что представляется политически мотивированным преследованием, включая лидеров оппозиции, а также условиями их содержания”, - подчеркивается в декларации.

В связи с этим лидеры стран НАТО призвали Украину решить проблемы в судебной системе для обеспечения ее соответствия принципу верховенства права и международным соглашениям, участником которых является Украина.

“Мы также призываем Украину обеспечить свободные и честные парламентские выборы осенью этого года”, - отмечается в Чикагской декларации.

В документе лидеры стран также подчеркнули обязательство Украины усилить политический диалог с Альянсом, а также приветствовали вклад Украины в операции под руководством НАТО.

В декларации также еще раз подчеркивается то, что Альянс продолжит осуществление политики открытых дверей относительно Киева и готов развивать сотрудничество с Украиной и помогать в реализации реформ в рамках Комитета Украина-НАТО и Ежегодной национальной программы сотрудничества.