Бывший посол США уже не уверен, понимает ли Янукович, что делает

Об этом пишет еженедельник Weekly.ua. По информации издания, С.Пайфер выступил с резкой критикой украинских властей, выступая на конференции «Дрейф Украины от Европы и западная реакция». Она состоялась в конце марта в исследовательском центре Brookings Institution в Вашингтоне.

«На западном направлении внешней политики В.Янукович допустил огромную ошибку, - похоже, он уверовал, что Запад каким-то образом перестанет обращать внимание на проблемы демократического развития Украины. Это отчасти можно объяснить ошибочным мнением, которое бытует в Киеве, что Украина больше нужна Европе, чем Европа Украине. Время же для подобных умозаключений оказалось самым неподходящим», - сказал посол.

С.Пайфер отметил, что многие в Европе и так без особого энтузиазма относятся к идее принятия Украины в Евросоюз, а отклонение Украины от демократических принципов, только дает больше оснований для аргументов о том, что эта страна не готова стать частью европейского сообщества. «Результат будет негативным для В.Януковича. С одной стороны, испортятся его отношения с Европой и Соединенными Штатами, что плохо само по себе, а другой - ухудшение отношений с Западом ослабит его позиции на переговорах с Россией. Вопрос заключается в том, понимает ли это В.Янукович. Еще в прошлом году мне казалось, что понимает, но теперь я начинаю в этом сомневаться…», - отметил дипломат.

С.Пайфер признался, что его одолевает вопрос, «волнуют ли эти проблемы В.Януковича вообще, или он настолько увлечен процессом укрепления своей собственной власти, особенно, в области экономики, что вовсе не печётся о внешней политике». «Может быть, так и есть на самом деле. Но, на мой взгляд, В.Янукович не может позволить себе такой роскоши, так как рано или поздно он столкнется с очень серьезными проблемами», - заключил посол.