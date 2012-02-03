Черновецкий снова женился?

После официального развода в Печерском районном суде столицы 28 декабря прошлого года с Алиной АЙВАЗОВОЙ, с которой он прожил в браке 34 года, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ расписался 30 января с Еленой САВЧУК, которая младше его на 19 лет.

Об этом газете «Сегодня» рассказал источник в Печерском загсе.

Родители учащихся лицея «Лидер» рассказали журналисту газеты, что видели, как из здания загса, который находится по соседству, выходила счастливая пара. Подтвердили роспись мэра в его окружении, а также в окружении Е.САВЧУК.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Е.САВЧУК якобы расписались 30 января между 16.00 и 17.00. «Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вышел из загса вместе с женщиной, похожей на Елену САВЧУК (я узнала ее по фото в газетах), в руке у нее был свадебный букет. Также с ними был нарядно одетый мальчик, похожий на Елену (видимо, 13-летний сын Е.САВЧУК от первого брака – «Сегодня»). Кроме них, было еще два охранника. Правда, перед автомобилями дороги новобрачных разошлись: Елена села в красный BMW, а Леонид Михайлович - в Mercedes «S» класса. Потом машины разъехались», – рассказала газете одна из мам учащихся лицея.

Информацию о свадьбе подтвердил источник в окружении ЧЕРНОВЕЦКИХ, а также близкий знакомый мамы Е.САВЧУК – пастора Софии ЖУКОТАНСКОЙ. По словам друга С.ЖУКОТАНСКОЙ, церемонию бракосочетания пытались тщательно скрыть, поэтому договорились о росписи в понедельник – нерабочий для загса день. А рассказать о том, что мэр больше не холостяк, хотели чуть позже. Возможно, только ради свадьбы мэр и прилетел в Киев в минувшее воскресенье, предполагает газета.

Избранница Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО начала работать в мэрии в 2008 году. На работу Елену, как рассказывала «Сегодня» экс-супруга мэра А.АЙВАЗОВА, пригласил сам мэр. Он хорошо был знаком с ее мамой – бывшим пастором «Посольства Божьего» Сандея АДЕЛАДЖИ С.ЖУКОТАНСКОЙ. В 2009 году пастор София основала церковь «Святое святых» и отошла от «Посольства».

Ранее в интервью «Сегодня» бывшая заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ утверждала, что С.ЖУКОТАНСКАЯ «постоянно пыталась пристроить свою дочь в фирмы богатых прихожан». Но сам мэр трепетно отзывается о Елене и ее маме.

«Елена САВЧУК, за которой я сегодня ухаживаю и с которой у меня сложились романтические отношения, а тем более ее мать, пастор София ЖУКОТАНСКАЯ, которая никогда не поощряла мои ухаживания, не имеют к моему разводу ровным счетом никакого отношения. Что же касается Елены САВЧУК, то любой человек, который более-менее близко ее знает, может охарактеризовать ее как скромную и бескорыстную женщину и просто хорошего человека. Но то, что сегодня происходит между мной и Еленой, касается только нас двоих. Это серьезные отношения между двумя взрослыми людьми», – заявил в августе прошлого года Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.