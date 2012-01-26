Дания пригласила Евгению Тимошенко

Заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ и дочь экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Евгения посетят на этой неделе Копенгаген.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили вчера журналистам в Страсбурге после встречи с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клодом МИНЬОНОМ.

“Мы едем в Копенгаген, где будем встречаться с Комитетом иностранных дел Европарламента”, - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

“Дания, как вы знаете, председательствует в ЕС, и это было приглашение датской стороны, что мы считаем знаком внимания страны, которая традиционно не принадлежала и не принадлежит к тем, кто пристально следят за ситуацией в Украине, но сейчас статус председательствующей в ЕС обязывает”, - отметил Г.НЕМЫРЯ.