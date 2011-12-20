Власенко говорит, что Тимошенко сама попросилась на заседание суда

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Киевского СИЗО с заявлением относительно ее доставки на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Киева, который в 10.00 продолжит рассмотрение жалобы на приговор, вынесенный Печерский районным судом 11 октября по так называемому «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам.

«Вчера Юлия Владимировна с целью избежания любых спекуляций относительно состояния ее здоровья написала и передала руководству следственного изолятора требование о том, чтобы ее сегодня доставили в суд, несмотря на ее состояние здоровья, несмотря на то, что она не может самостоятельно передвигаться», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время защитник Ю.ТИМОШЕНКО пока не может сказать, будет ли принимать она участие в заседании апелляционного суда.

По словам С.ВЛАСЕНКО, вчера он посещал Ю.ТИМОШЕНКО в медчасти СИЗО.

«Она не встает, возможно, поэтому ее просто физически не смогут доставить, поскольку для того, чтобы ее доставить, необходимо взять ее, простите, за руки, за ноги и нести», - сказал он.