40 тысяч человек готовы прийти на митинг в Москве

40 тысяч человек заявили в социальных сетях о готовности выйти на митинг "За честные выборы!", который состоится на проспекте Академика Сахарова в Москве в субботу, сообщает Радио Свобода.

Более 150 деятелей культуры подписали открытое обращение с призывом прийти на митинг.

В понедельник состоялось заседание оргкомитета митинга, на котором было решено сформировать список выступающих и лозунги путем голосования в Интернете.



Борис Немцов и Владимир Рыжков предложили лозунг: "Ни одного голоса Путину!"



Журналист Леонид Парфенов заявил, что власть не должна отвечать на требования митингующих в такой оскорбительной форме, как это сделал премьер-министр Владимир Путин в ходе "прямого эфира" с россиянами.



12 декабря на Болотной площади Москвы на митинг протеста против фальсификаций на выборах в Госдуму России пришли от 50 до 100 тысяч человек.