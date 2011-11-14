Сколько стоит стать депутатом?

Большинство украинских политиков уверены, что следующие выборы в Верховную Раду будут смешанными, а потому уже вовсю «окучивают» мажоритарные округа, пишет газета "Сегодня". Этим занимается и власть, и оппозиция. Причем в обоих лагерях нет согласия по поводу «единых кандидатов».

«Многие депутаты считают, что заплатить за место в партсписке будет дороже, чем провести кампанию в округе. Но чтобы победить в округе, нужна полная поддержка админресурса», - уверен политолог Вадим Карасев.

Цена вопроса будет колебаться в пределах $1-20 млн. За $1 млн можно будет завоевать сельский округ. «Но только если у кандидата там есть рейтинг порядка 30% и договоренности с властью. Если нет - $3-5 млн», - говорит человек, который провел несколько избирательных кампаний.

«Кампания по округу в Киеве, я думаю, будет стоить не меньше $5 млн. Хотя если на одном округе сойдутся несколько знаковых фигур, которые готовы устроить там Сталинград, то цена может подскочить до $15-20 млн», — говорит политолог Кость Бондаренко.

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