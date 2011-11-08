В Донецке не понимают, почему отмалчивается Янукович

Сегодня в Донецке более тысячи чернобыльцев собрались у стен областной прокуратуры, а также на прилегающей к зданию площади Правосудия, требуя вернуть законно заработанные пенсии в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, люди пришли с документами, которые подтверждают факт невыполнения решения судов о выплате в полном объеме пенсий.

Так, на соответствующих банковских документах значились суммы полученных пенсий, которые в разы меньше тех, которые ранее получали ликвидаторы, отсудив положенные надбавки. Например, один из чернобылецев-инвалидов вместо 7 тыс. грн. в настоящее время получил только 1 тыс. грн.

Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы принесли руководству областной прокуратуры списки инвалидов-чернобыльцев, которые получили такие урезанные пенсии, приложив соответствующие распоряжения руководства Пенсионного фонда и выписки из банков о полученных суммах.

Председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ отметил, что неделю назад чернобыльцы подавали заявление в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела против руководства Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области за неисполнение решения судов по статье № 382 Уголовного кодекса Украины («Невыполнение судебного решения»). Согласно полученным судебным постановлениям, чернобыльцам должны выплачивать пенсии в полном объеме, подчеркнул руководитель организации.

«Государство не исполняет свои обязательства перед чернобыльцами, а Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не реагирует на данную проблему… Странно, что гарант Конституции сегодня отмалчивается и не хочет высказать свое мнение по данному вопросу, - заявил Н.ГОНЧАРОВ. - Руководство страны сегодня специально уводит от насущной проблемы и пытается из нас сделать изгоев, якобы мы забираем средства из Пенсионного фонда своими, якобы несуществующими большими пенсиями до 34 тыс. грн.».

Руководитель объяснил, что пока чернобыльцы ждут рассмотрения дела прокуратурой и последнего слова Президента и только поэтому не прибегают к крайним мерам.

«Мы посмотрим по результатам нашей акции, какие действия будут приниматься прокуратурой», - сказал Н.ГОНЧАРОВ, еще раз подчеркнув, что надеется также на последнее слово В.ЯНУКОВИЧА в этом вопросе.

Прибывшие сегодня под стены областной прокуратуры участники акции также заявили, что намерены идти в своей борьбе за восстановления льгот и законных пенсий до конца и, если потребуется, добиваться правды в международных судах.