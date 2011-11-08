Обиход: Заявления, что суд в США оправдал Тимошенко и Лазаренко, - блеф

Американский суд не мог оправдать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и экс-премьер-министра Павла Лазаренко по вопросам дачи и получения взяток, поскольку это дело в США не рассматривалось.

Об этом в эксклюзивном интервью информационному агентству НБН заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Обиход.

"Нет никакого оправдательного как Павла Ивановича, так и Юлии Владимировны решения американского суда по вопросам дачи и получения взяток. Блефом являются заявления о том, что американский суд оправдал Тимошенко в даче взяток, а Лазаренко - в их получении. Американский суд вообще не рассматривал вопрос о взятках, поскольку это не его юрисдикция", - заявил Николай Обиход.

"Для ясности и во избежание искажения фактов, подчеркну, что американская прокуратура и ФБР официально подтвердили и сейчас подтверждают установленные факты получения многомиллионных сумм Павлом Лазаренко от ЕЭСУ, Somolli и Тимошенко. Американский суд также никогда своими решениями сами эти факты не опровергал. Они реально имели место и Юлии Владимировне никуда от них не деться", - сказал он.

"Окончательное слово по их оценке - за украинским правосудием", - убежден Обиход.