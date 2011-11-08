Янукович сегодня представит нового министра МВД

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня представит новоназначенного министра внутренних дел Виталия ЗАХАРЧЕНКО личному составу МВД.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня В.ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку в Черновицкую область.

В ходе поездки он ознакомится с работой ООО "Черновицкий машзавод" и проведет совещание в расширенном составе с участием членов правительства.

Также Президент посетит в селе Банчени Герцаевского района восстановленный после пожара Свято-Вознесенский мужской монастырь и детский приют, где на попечении Героя Украины, отца Михаила ЖАРА находятся более 150 детей-сирот, больных разными тяжелыми физическими и умственными болезнями.