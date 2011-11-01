«Беркут» оттеснил чернобыльцев от входов в Верховную Раду

Бойцам спецподразделения МВД «Беркут» удалось оттеснить чернобыльцев, которые сделали очередную попытку прорваться в здание парламента, на несколько метров от входов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, стражи порядка создали небольшую площадку вдоль колоннады здания.

При этом митингующие выкрикивают в адрес стражей порядка, что настоящий протест те увидят через два дня, когда в Киев приедут представители афганских организаций.