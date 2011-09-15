Под домом Ющенко в Хоружевке голодает экс-функционер Нашей Украины

Голодающий возле дома Виктора ЮЩЕНКО в Хоружевке (Сумская область) пенсионер Александр ЖУРАВКА ранее был руководителем исполкома Заречной районной ячейки «Нашей Украины».

Об этом пишет газета «Сегодня».

По данным газеты, А.ЖУРАВКА требует от областной ячейки «Нашей Украины» вернуть ему долг по зарплате в сумме 15 тысяч 333 гривни и сочиняет стишки о братьях ЮЩЕНКО.

А.ЖУРАВКА, который живет сейчас на воде и ест только соль, говорит, что не случайно выбрал место для своего протеста: «Если бы я стал возле «белого дома» (горадминистрации) в Сумах, то какой от того толк? Там новая власть... А здесь я показываю, что служил им, панам. Правда, дом ЮЩЕНКО пустует».

Пенсионер говорит, что его конфликт с «Нашей Украиной» начался в 2009 году: «Я работал руководителем исполкома Заречной районной ячейки «Нашей Украины», у меня есть соответствующая запись в трудовой книжке. Начиная с февраля 2009 года, мне перестали платить зарплату, а когда в декабре того же года я попал под сокращение, то «Наша Украина» не только не рассчитались с долгами, но и не выплатила выходного пособия. У меня есть заверенная справка о задолженности. В «Нашей Украине» говорят, что денег нет. Но сколько можно ждать?», - говорит А.ЖУРАВКА.

«Например, в сентябре с моим младшим братом случилась беда — он заболел, и нужны были деньги, потом потребовались деньги на операцию жене. Теперь я сам на костылях. Я же не прошу подачек, помощи... Я прошу своих денег, потому как залез в долги. Писал письма в центральный исполком «Нашей Украины», но один раз мне пришел ответ, что денег нет. В итоге я собрался, сел в свою машину и отправился в Хоружевку. Буду держаться до последнего!», - говорит А.ЖУРАВКА.

В своих бедах пенсионер считает виновным бывшего Президента Украины и лидера «Нашей Украины» В.ЮЩЕНКО: «Это ведь он набирал таких людей, которые могли воровать партийные деньги…».

В пресс-службе «Нашей Украины» газете сказали, что сейчас изучают ситуацию с голодовкой. По данным источников издания, «Наша Украина» «сейчас в больших долгах. А общая задолженность по зарплате — порядка 50 млн. грн.».

"А.ЖУРАВКА работал в "Нашей Украине" с 2007 по 2009 год на должности руководителя исполкома Заречной районной в городе Сумы организации партии. У "Нашей Украины" действительно на сегодня существует существенная задолженность по заработной плате перед бывшими работниками и перед Пенсионным фондом, которая сформировалась в основном в течение 2009 года. В частности, по А.ЖУРАВКЕ речь идет о задолженности на сумму 15 833 гривни", - рассказали позже в пресс-службе "Нашей Украины".

"Как только мы узнали о голодовке господина ЖУРАВКИ, мы отправили в Хоружевку представителя регионального департамента центрисполкома партии. Он предложит А.ЖУРАВКЕ приехать в Киев в центральный офис партии и встретиться с председателем политсовета "Нашей Украины" Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и председателем центрисполкома партии Сергеем БОНДАРЧУКОМ, чтобы наметить пути решения этой критической проблемы», - сказали в пресс-службе партии.

«… мы предложим А.ЖУРАВКЕ юридическую помощь, чтобы он мог защищать свои права в суде с иском к тем представителям партии, в период руководства которых образовалась эта задолженность. Кроме того, мы обратимся в органы местного самоуправления и органы социальной защиты Сумской области, чтобы уже в ближайшее время помочь А.ЖУРАВКЕ в поисках достойной работы", - сообщили в "Нашей Украине".