В Луганске Кирилл заложит камень в фундамент церкви
14:05, 14 сентября 2011Политика
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Визит начинается сегодня
14-15 сентября состоится визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Луганскую и Алчевскую епархии.
Как сообщает УНИАН-религия, в Луганске 14 сентября патриарх Кирил посетит Владимирский кафедральный собор.
15 сентября патриарх возглавит Божественную литургию на площади Театральной, примет участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Героев Великой Отечественной войны, а также осуществит закладку камня в фундамент храма в честь иконы Божьей Матери "Умиление".
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