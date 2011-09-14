В Луганске Кирилл заложит камень в фундамент церкви

14-15 сентября состоится визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Луганскую и Алчевскую епархии.

Как сообщает УНИАН-религия, в Луганске 14 сентября патриарх Кирил посетит Владимирский кафедральный собор.

15 сентября патриарх возглавит Божественную литургию на площади Театральной, примет участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Героев Великой Отечественной войны, а также осуществит закладку камня в фундамент храма в честь иконы Божьей Матери "Умиление".