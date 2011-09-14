С 17 по 20 сентября в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1, м. «Дворец спорта») состоится первая в этом сезоне выставка-ярмарка «Мир меха».

Посетителям выставки представится возможность увидеть в одном месте и сравнить продукцию лучших украинских производителей и представителей ведущих компаний Греции, России, Турции, Китая, Польши, Словакии.

На выставке-ярмарке "Мир меха" будут представлены шубы современного и классического дизайна из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика; дубленки, головные уборы, аксессуары из меха и кожи и др.

Разнообразные расцветки, любые размеры, самые свежие тенденции меховой моды для женщин и мужчин, цена от производителя.

Время работы выставки-ярмарки - с 11.00 до 19.00.

Тел. для справок (044) 531-98-69.

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