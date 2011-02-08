Литвин: Янукович за год сделал максимум из того, что он мог сделать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ за год президентства «сделал максимум из того, что он мог сделать».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области.

В.ЛИТВИН сообщил, что имел вчера телефонный разговор с В.ЯНУКОВИЧЕМ, и поскольку вчера прошел год со дня второго тура президентских выборов, то он «по случаю поздравил его (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) с годовщиной».

По словам В.ЛИТВИНА, у него возникло такое ощущение, что В.ЯНУКОВИЧ по своей занятости «не очень акцентировал внимание на этом моменте». При этом председатель ВР отметил, что все же, очевидно, более официальной датой является 25 февраля, то есть день инаугурации Президента Украины.

В.ЛИТВИН подчеркнул: «Я критику оставлю оппонентам Президента Украины. Я считаю, что он сделал максимум из того, что он мог сделать».

При этом он добавил, что, очевидно, «не всем Президент может быть доволен», но «главное, что удалось внести определенность в нашу жизнь».

В.ЛИТВИН вновь предложил организовать постоянный круглый стол для широкого обсуждения вопросов, возникающих в обществе.

Говоря о годе президентства В.ЯНУКОВИЧА, В.ЛИТВИН также отметил: «В наших условиях год – это чрезвычайно малый срок».