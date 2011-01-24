Томенко считает, что Могилев должен извиниться за дезинформацию

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ должен извиниться перед общественностью за дезинформацию относительно возможного кровопролития во время празднования в Киеве Дня Соборности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, «непрофессиональные и провокационные действия Министерства внутренних дел накануне праздника и его выступление в парламенте с соответствующим заявлением создали серьезную проблему в вопросе подготовки мероприятий на надлежащем уровне».

«Вместо этого, традиционно, ответственность наших граждан, организованность руководителей общественных организаций и политических партий, которые принимали участие в мероприятиях, обеспечили слаженность, организованность, порядок и праздничную атмосферу на всех площадях», - подчеркнул он.

По словам Н.ТОМЕНКО, единственной проблемой во время мероприятий была попытка милиции помешать гражданам из разных регионов добраться в Киев для участия в праздновании Дня Соборности.

Н.ТОМЕНКО убежден, что при таких обстоятельствах было бы правильно и справедливо министру внутренних дел, который своим заявлением не только пытался дискредитировать деятельность демократических партий, а, фактически, и дискредитировал Украину, официально извиниться перед общественностью. Вице-спикер посоветовал МВД сконцентрироваться не на выступлениях и заявлениях против оппозиции, а на активной работе по предотвращению в Украине совершения терактов, которые, к сожалению, в последнее время происходят все чаще.

Как сообщал УНИАН, 14 января А.МОГИЛЕВ заявил во время выступления в ВР, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется кровопролитие.

По словам министра, «у нас есть информация, что 22 числа акция протеста планируется – планируется кровопролитие в городе Киеве». Он добавил, что готовится акция с тем, «чтобы потом перед всем миром показать, что творится в Украине».

«Я вас всех предупреждаю: мы все эти факты задокументируем – сил и средств для этого хватит, и потом каждый, кто это делал, будет отвечать перед законом», - сказал А.МОГИЛЕВ.

22 января в столичной милиции сообщили, что нарушений общественного порядка в Киеве во время мероприятий по случаю Дня Соборности Украины не зафиксировано.

По данным правоохранительных органов, в торжествах приняли участие около 20 тысяч человек. Охрану общественного порядка в разных районах столицы во время мероприятий обеспечивали почти две тысячи работников милиции.