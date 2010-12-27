Тимошенко: бояться нужно им, а не нам

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня снова пришла на допрос в Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Доверие в обществе и к Президенту, и к его правительству стремительно падает, и поэтому им нужно убрать с политической арены тех людей, которые пытаются им противостоять. Это в том числе Юрий ЛУЦЕНКО, который был задержан без каких-либо оснований, цинично, возле своего дома, где он просто вышел на улицу вместе со своим сыном", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня журналистам перед допросом.

По ее словам, сегодня происходит широкое наступление на оппонентов президентской команды. "Сегодня меня вызвали в прокуратуру на 12 часов, также Александра Валентиновича ТУРЧИНОВА. Сегодня идет просто наступление на тех людей, кто твердо стоит против всех нечестных, незаконных поступков ЯНУКОВИЧА и его окружения. И сегодня на этих людей идет не просто наступление, а идет террор", - сказала лидер партии "Батькивщина".

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что наступление на оппозиционные силы свидетельствует о страхе власти перед сильными конкурентами. "Я хочу, чтобы люди были спокойны. То, что они делают против всех нас – это просто истерика. Истерика, которая демонстрирует их страх, их слабость, потерю всяких ориентиров, потому что сильные политики репрессиями не занимаются", - заявила она.

"Я хочу обратиться ко всем: будьте сильными, никакого страха перед мафией. Мафия – это лишь несколько десятков человек. А нас – 46 миллионов, и поэтому бояться нужно им, а не нам", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.