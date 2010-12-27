Москаль удивлен, почему Луценко не уехал за границу

Народный депута, член фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ удивлен, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не уехал за границу, поскольку была договоренность с одной из стран о предоставлении ему политического убежища.

Об этом Г.МОСКАЛЬ заявил в интервью “Газете по-киевски”, в то же время не уточнил название страны.

«Чего было сидеть в Украине? Уже было все договорено, какая страна дает ему статус политического беженца. До выборов в парламент пересидел бы, по телемостам выступал бы и вернулся. Не послушал. Прокуратура дала такую поблажку – не взяли под стражу, дали знак – ты, мол, или рви когти, или тебя упакуем, нет – остался», - сказал он.

Г.МОСКАЛЬ высказал предположение, что двумя уголовными делами против Ю.ЛУЦЕНКО прокуратура не ограничится. «Теперь его будут держать под арестом – дадут в камере дело по водителю, мол, сиди, читай», - сказал он.

Г.МОСКАЛЬ убежден, что задержание Ю.ЛУЦЕНКО связано со слежкой за водителем экс-заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА. По его словам, по закону об оперативно-розыскной деятельности разрешение на наблюдение, длящееся больше 18 месяцев, может дать только министр, но для этого должны быть веские основания. «А что мог знать водитель САЦЮКА? Вероятно, ЛУЦЕНКО подписывал такие распоряжения, которые сейчас признали незаконными, и за это сейчас поплатится. Я постоянно говорил ему: "Зачем было посылать людей из МВД в эту группу по отравлению ЮЩЕНКО? Ну, взялась Генпрокуратура и СБУ это расследовать, и пускай расследуют!". Не послушал! Поотправляли туда людей, они наломали дров, а потом еще генералов за это получили… Не знаю, может, лично водитель САЦЮКА пожаловался на давнюю слежку, но дело отравления сейчас активно поднимают и прижимают всех, кто им занимался», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря около 13.00 сотрудниками подразделения СБУ «Альфа» у его дома в Печерском районе Киева, когда он вышел на прогулку с собакой.

Экс-министра удерживают в следственном изоляторе СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке.

Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в завладении, по предварительному сговору со своим водителем Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму свыше 238 тыс. грн. и в превышении служебных полномочий, в результате чего государству нанесен материальный ущерб на сумму свыше 130 тысяч грн.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его пытаются "привязать" к делу об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

После задержания Ю.ЛУЦЕНКО на сайте «Народной самообороны» появилось заявление, где он обратился к лидеру партии «Наша Украина» В.ЮЩЕНКО: «Приветствую Виктора Андреевича ЮЩЕНКО с тем, что на шестой год расследования дела по его отравлению в деле, наконец, появился задержанный. Думаю, что в нынешней политической ситуации абсолютно логическим является тот факт, что им оказался прежний министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО».