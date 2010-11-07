Регионалы предлагают выборы в ВР по системе 50 на 50

Партия регионов внесет предложение, чтобы выборы в Верховную Раду проходили по смешанной системе.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО в эфире радио “Свобода”.

«Мы сделали шаг вперед. Сегодня большая часть общества довольна тем, что выборы были по смешанной системе. И мы, учитывая пожелания общества и тех результатов положительные, которые мы имели во время голосования по смешанной системе, скорее всего избирательная система будет изменена. Так, в парламент мы тоже будем предлагать сделать смешанную систему: 50 на 50 процентов», - заявил он в эфире.

По словам депутата, это следует сделать для того, чтобы люди “чувствовали связь со своим кандидатом, чтобы они могли лично общаться”.

«Все может модернизироваться. И сегодня мы ощущаем вызовы времени и потребности общества, и мы идем в ногу с потребностями общества... я во время избирательной кампании проехал через всю Украину. Относительно избирательной системы 50 на 50 – ни одного замечания не было. Везде люди были довольны», – заявил он.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, «мы это чувствуем, и люди это чувствуют», что смешанная система сегодня дала свои положительные сдвиги.

Народный депутат от Партии регионов также обратил внимание, по его словам, на необходимость реструктуризировать политическое общество: «Но еще есть одна проблема. Мы должны все равно структурировать наше политическое общество. Потому, если мы имеем 190 партий – это не является показателем демократии».