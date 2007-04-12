Председатель Донецкого облсовета отрекся от «Донецкой республики»

Флагов с российским орлом и надписью «Донецкая республика» в Донецке нет, и не было. Это провокации со стороны «оранжевых». С таким заявлением выступил вчера председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк в эфире программы «Точка зрения» (Первый национальный канал)

«В Донецке вы такого не увидите, - ответил господин Близнюк на вопрос ведущего, каким образом вчера на митинге в защиту Верховной Рады оказались флаги «Донецкой республики».

«У нас такого никто не делает. Это провокация с оранжевой стороны», - сказал председатель областного совета.

Как известно, донецкая общественная организация «Донецкая республика» выступает за федеративное переустройство Украины и регулярно проводит в Донецкой области свои акции.

Как сообщил лидер «Республики» Александр Цуркан, сегодня 300 молодых людей от общественной организации «Донецкая республика» принимают участие в столичных митингах. .

По словам Цуркана, делегация от его организации присутствует в Киеве уже давно, практически с начала массовых акций в столице, в которых они ранее принимали участие в числе других сторонников правящей коалиции. Как утверждает глава «Донецкой республики», живут ребята в Киеве за счет «республиканской» казны. Сам же он пребывает в Донецке, так сказать, в центре, откуда и координирует действия организации.

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